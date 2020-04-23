بلومبيرغ: 8 تريليونات دولار محفزات عالمية لمواجهة كورونا لا تكفي وستفاقم علل الاقتصاد العالمي

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، أن إجمالي ما خصصته الحكومات العالمية كرزم تحفيزية لمواجهة ارتدادات جائحة الكورونا، تجاوز 8 تريليونات دولار، معتبرة أن ذلك لا يبدو كافيا، فضلا عمّا سيؤدي إليه من توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، ومفاقمة علل الاقتصاد العالمي.

وأعطت بلومبيرغ أمثلة على ذلك، بما فعلته ألمانيا وإيطاليا، حيث خصصت كل منهما أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق المباشر، والضمانات المصرفية، وضخ القروض والقروض، مقابل 1.84 تريليون دولار من المساعدات، وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، يقول محللو صندوق النقد الدولي، إنهم قلقون للغاية من هذا النهج غير المنسق. فقد فشلت العديد من اقتصادات إفريقيا وأمريكا اللاتينية في الوصول حتى إلى بضعة مليارات من الدولارات من المساعدات المالية.

مدافع أو مسدسات مائية

وتنقل بلومبيرغ عن تشوا هاك بن، كبير الاقتصاديين في دائرة الأبحاث في "مي بانك"، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تطلق العنان لإجراءات الدعم المالي، ولكن ليست كل الحزم المالية متماثلة. "البازوكا المالية هي القاعدة في الاقتصادات الأكثر تقدما، لكنها لدى بعض حكومات الأسواق الناشئة حزم مالية عبارة عن مسدسات مائية وليست مدافع بازوكا " كما قال.

وكانت "غيتا جوبيناث" كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أعربت مرارا وتكرارا عن القلق من أن المساحة السياسية أقل، والبنية التحتية للدول النامية قليلة الكفاءة لإدارة تفشي الفيروس في بلدانها.

الضمانات المصرفية

وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الجزء الأكبر من الحصيلة المالية العالمية التي تزيد عن 8 تريليونات دولار ، هو من الضمانات المصرفية في الدول المتقدمة.

فقد خصصت فرنسا وإسبانيا أكثر من 300 مليار دولار و 100 مليار دولار على التوالي لهذا النوع من الدعم. فيما يبلغ إجمالي الإنفاق على مكافحة الفيروسات في الولايات المتحدة أكثر من 2.3 تريليون دولار. وإذا كانت جنوب أفريقيا، العضو الوحيد في القارة ضمن مجموعة العشرين، نجحت في زيادة دعمها إلى حوالي 26 مليار دولار ، إلا أن العديد من جيرانها يعانون من ضغوط كبيرة.

ولاحظ التقرير أن بعض الدول، مثل روسيا، لم تنشر حتى الآن أرقاما رسمية، بينما تقدم دول أخرى مثل المكسيك القليل جدا من التفاصيل لتقدير حزمة الدعم.

توزعة الحزم

ينقسم الدعم المالي بشكل عام إلى ثلاث فئات: المساعدة المباشرة للاستجابة الطبية للفيروس، ثم دعم المستهلك بما في ذلك المنح النقدية والإعفاءات الضريبية، ثم دعم القروض والضمانات المصرفية.

لكن المفارقة تتمثل في كثير من الحالات، بأن الحكومات قامت بإعادة تخصيص الإنفاق الذي كان مدرجا بالفعل في الميزانية، مع إضافة تدابير جديدة أيضا.

وتظهر بيانات الأقاليم العالمية تفاوتا، قال التقرير إنه مدعاة للقلق. فالتحفيز الصيني في الأزمة حتى الآن "تم تقييده بشكل ملحوظ"، حيث بلغت الإجراءات المالية حوالي 3 تريليون يوان (424 مليار دولار)، أو 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل ذلك مدفوعات تأمين البطالة بشكل أسرع، وانخفاض معدلات ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة، والاستثمار في البنية التحتية.

وفي بقية دول آسيا، تُظهر الحكومات استعدادا لإعطاء الأولوية على المدى القريب، للتحفيز على حساب مخاوف العجز المعتادة على المدى الطويل. فالدعم المالي لليابان يبلغ أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن كلا من سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا اعتمدت إنفاقا يصل إلى 10٪ أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.

في تايلاند، حيث يشكل قطاع السياحة حوالي خمس الاقتصاد في الأوقات العادية، طرح المسؤولون عدة حزم مساعدات تمزج الدعم من البنك المركزي والسلطات المالية.

الأمريكتان والشرق الأوسط

وقد سنت الولايات المتحدة ثلاثة تشريعات مختلفة تتعهد معا بتقديم أكثر من 2 تريليون دولار لدعم الإغاثة من الفيروسات، مع اقتراب المشرعين من إتمام صفقة تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار تقريبا للحصول على مزيد من المساعدة. ويشهد دافعو الضرائب الأمريكيون وصول معونات نقدية تصل إلى حساباتهم المصرفية، بينما ناشدت الشركات الصغيرة الحصول على مبلغ يصل إلى 349 مليار دولار لبرنامج دعم الرواتب، الذي نفد من الأموال في أقل من أسبوعين.

وفي أمريكا اللاتينية كانت الاستجابة متقطعة. حيث يركز المسؤولون الأرجنتينيون بشكل أكبر على التفاوض بشأن تخفيف أعباء الديون على المدى الطويل .فيما تختلف الحكومة البرازيلية حول خطر الفيروس..

وفي الشرق الأوسط، تواجه الاقتصادات فوضى أسواق النفط بالإضافة إلى الفيروسات التاجية. وكانت الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين من أوائل الدول التي تعهدت بتقديم حزم مساعدات مبكرة. وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات مالية بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، وفقا لبيانات بلومبيرغ إيكونوميكس.