البورصة المصرية تخسر 8.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، على تراجع جماعي بكافة مؤشراتها، حيث تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 8.252 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 546.071 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيغي إكس 30" بنحو 2.75% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، كما هبط مؤشر "إيغي إكس 50" بنحو 0.78% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيغي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 2.25% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة.

كما نزل مؤشر إيغي إكس 30 للعائد الكلى بنحو 3.14% ليغلق عند مستوى 3730 نقطة، و انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيغي إكس 70 متساوى الأوزان" بنحو 0.19% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر "إيغي إكس 100" بنحو 1.06% ليغلق عند مستوى 1072 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنحو 0.14% ليغلق عند مستوى 696 نقطة.