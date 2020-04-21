المكتب الدولي للمعارض يقترح تأجيل "إكسبو 2020 دبي" عاما مع الابقاء على الاسم

قال المكتب الدولي للمعارض الذي يشرف على معارض إكسبو العالمية اليوم الثلاثاء؛ إنه اقترح تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد، وإنه يجب أن تصوت الدول الأعضاء عليه بحلول نهاية مايو أيار حتى يصبح نهائيا.

وسيظل الحدث يحمل اسم إكسبو 2020 دبي.

وإكسبو هو حدث تجاري وثقافي يعقد كل خمسة أعوام في مدن حول العالم يختارها المكتب الدولي للمعارض الذي مقره باريس. والمقترح هو تنظيمه بدءا من أول أكتوبر تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس آذار 2022.

وقال المكتب الدولي للمعارض؛ إن "تغيير الموعد يستلزم تأييدا من أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء بالمكتب، وإن التصويت سيجرى عن بعد في الفترة من 24 أبريل نيسان إلى 29 مايو أيار".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، عن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، المدير العام لمكتب اكسبو دبي 2020 قولها "نرحب بالتوصية الصادرة اليوم عن اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بدعم طلب حكومة الإمارات ولجنة تسيير إكسبو 2020 دبي لتأجيل الحدث الدولي لمدة عام".

وأضافت "الآن، تبدأ العملية الرسمية للموافقة على التأجيل، ونتطلع إلى العمل البنّاء مع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، وأصدقائنا، وشركائنا، لتأكيد أن 1 أكتوبر (كانون الأول) 2021 هو الموعد الجديد الذي سيفتح فيه إكسبو الدولي أبوابه، وترحب فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بالعالم أجمع".

واقترحت الإمارات تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب فيروس كورونا، في 30 مارس آذار بعد أن طلبت دول مشاركة التأجيل بينما تركز على مواجهة الجائحة العالمية.

وكان من المقرر أن يقام بين العشرين من أكتوبر تشرين الأول 2020 والعاشر من أبريل نيسان 2021. ومعرض إكسبو التالي لدبي من المقرر أن يكون في أوساكا باليابان عام 2025.