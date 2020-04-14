السودان يرفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 6 أضعاف

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة 569% في المتوسط. وقال البدوي في تغريدة على "تويتر"، " إنه في إطار مساعينا لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، وبعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، نعلن اليوم زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي". وأضاف "نعلن عن رفع الحد الادنى للأجور من 425 جنيه إلى 3 آلاف جنيه (150 دولار تقريباً بالسعر الرسمي لبنك السودان). وفي 3 أبريل الحالي، أجاز مجلس الوزراء المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين