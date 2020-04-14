أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة 569% في المتوسط.
وقال البدوي في تغريدة على "تويتر"، " إنه في إطار مساعينا لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، وبعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، نعلن اليوم زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي".
وأضاف "نعلن عن رفع الحد الادنى للأجور من 425 جنيه إلى 3 آلاف جنيه (150 دولار تقريباً بالسعر الرسمي لبنك السودان).
وفي 3 أبريل الحالي، أجاز مجلس الوزراء المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 3 آلاف جنيه ،على أن يتم التنفيذ على مرحلتين متتاليتين مدتها 8 أشهر اعتبارا من أبريل/ نيسان الحالي.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور شهرياً في السودان 425 جنيها (نحو 3 دولارات بسعر السوق السوداء للعملات) ولم تتم زيادته منذ 2013.
ويحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار الأمريكي بـ 55 جنيها كسعر رسمي، بينما يتجاوز الـ 140 جنيها في السوق السوداء.
وفي آخر دراسة رسمية أجريت العام 2018 يغطي راتب الموظف الشهري نحو 25% من تكلفة المعيشة، وارتفعت الأسعار منذ إجراء الدراسة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مع ثبات رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وارتفاع التضخم إلى نحو 64%.
وتسعى الحكومة الانتقالية برفع الرواتب إلى رفع الدعم عن الوقود الذي يكلف الدولة نحو مليارين و300 مليون دولار سنوياً.
السودان يرفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 6 أضعاف
المصدر: يحيى كشة- إرم نيوز
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة 569% في المتوسط.