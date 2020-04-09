”العمل الدولية“: 25 مليون عاطل جديد عن العمل بنهاية 2020 بسبب كورونا

كشف مستشار عام منظمة العمل الدولية للشؤون العربية والأفريقية في جنيف السفير ياسر حسن، إن 71% من قوة العمل حول العالم تأثرت بسبب الإغلاق الذي تشهده دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال حسن في تصريح تلفزيوني، إن ”أكثر من 90 مليون شخص يعانون من البطالة حول العالم، وربما يزيد عددهم 25 مليون شخص عاطل جديد بسبب كورونا“.

وأشار إلى حسن أن ”أكثر المتضررين من العمالة في مصر ودول العالم أجمع، هم عمال الزراعة والخدمات والمرافق الأساسية“، مضيفا أن ”قطاع السياحة يعد الأكثر تضررا من أزمة كورونا“.

وكانت منظمة العمل الدولية، توقعت فقدان العالم لما يقرب من 195 مليون وظيفة خلال عام 2020، بما يماثل 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي حلت مؤخرا.