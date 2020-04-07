دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية

قالت اقتصادية دبي، في بيان على تويتر اليوم الثلاثاء، إن الإمارة مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/ نيسان في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

تماشيا مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تمدد اقتصادية دبي قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي تاريخ 18 أبريل 2020 مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة. — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) April 7, 2020

وأضاف البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في هذه الفترة.

وكانت دبي قد أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت جرينتش) من يوم الرابع من أبريل/ نيسان لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.