 دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية – إرم نيوز‬‎

دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية

دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية

المصدر: إرم نيوز

قالت اقتصادية دبي، في بيان على تويتر اليوم الثلاثاء، إن الإمارة مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/ نيسان في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في هذه الفترة.

وكانت دبي قد أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت جرينتش) من يوم الرابع من أبريل/ نيسان لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.

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