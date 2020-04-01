مصر: لا تأثير لـ“كورونا“ على الملاحة في قناة السويس

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة عبر القناة لم تتأثر حتى الآن بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى زيادة بنسبة 4.6 %على أساس سنوي في عدد السفن العابرة.

وتأثر قطاع شحن الحاويات، الذي يعد مؤشرا على التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية، بشدة من تفشي الفيروس المستجد، الذي أدى لتوقف الحياة في أجزاء من الصين ثم انتشر في أرجاء العالم، مما دفع شركات شحن الحاويات لتعديل المسارات والحد من زيارة الموانئ الصينية.

لكن ربيع قال إن عدد السفن التي عبرت القناة في الربع الأول من 2020 زاد بنسبة 8.4 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار في فبراير شباط مقارنة مع 433.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.