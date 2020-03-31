تراجع عمليات الخطوط القطرية أكثر من 75%‎

قال الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي عبر التلفزيون القطري الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن حجم عمليات الخطوط الجوية القطرية تراجع أكثر من 75 %.

وأضاف أنه جرى وقف 75 % من أسطول الخطوط القطرية، وأن النسبة ستزيد إلى 90 %.

وأوضح أن أرقام، أمس الاثنين، أظهرت تراجع عدد المسافرين في المطار 90 % مقارنة مع ما قبل الأزمة، في إشارة إلى جائحة كورونا.

وفي ذات السياق قال متحدث باسم الخطوط القطرية، إن المطار ذاته خفض مؤقتا عدد الموظفين في مواقع العمل بنسبة 40 %، حيث شرع معظمهم في العمل عن بعد أو أخذوا إجازات سنوية، نافيا تقريرا إعلاميا بأن شركة الطيران قلصت أعداد عامليها.

وقال المتحدث ردا على استفسار من رويترز ”خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، أكدنا حدوث خفض مؤقت لنسبة 40 % من العاملين في مطار حمد الدولي بشتى المجالات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتجزئة والأطقم الأرضية.

وكانت بلومبرغ أوردت في وقت سابق أن الخطوط القطرية تعتزم تقليص حجم قوة العمل لديها حوالي 40 % بسبب الجائحة.