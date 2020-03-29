من الأزياء الراقية إلى الكمامات.. ”شانيل“ تساعد في مواجهة كورونا

قالت مجموعة ”شانيل“ للأزياء الراقية اليوم الأحد، إنها ستبدأ إنتاج كمامات لتساعد في تعزيز الإمدادات في فرنسا مع انتشار فيروس كورونا في أرجاء البلاد.

وتعكف المجموعة على صناعة النماذج الأولية، وستبدأ في الإنتاج بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية.

وقالت شانيل في بيان، ”نحشد قوة العمل والشركاء اليوم… لإنتاج كمامات وقمصان واقية“.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس السبت، إن ”الحكومة طلبت توريد أكثر من مليار كمامة، معظمها من الصين، خلال الأسابيع والشهور المقبلة“.

وذكر أن بلاده تستخدم 40 مليون كمامة أسبوعيا واشتكى الأطباء والعاملون في دور رعاية المرضى والشرطة من نقص الكمامات.

وقالت شانيل أيضا؛ إنها لن تسرح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 موظف، مؤقتا برغم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.