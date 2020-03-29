”كورونا“ يرفع البطالة في إسرائيل إلى 22 %

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد وصول معدل البطالة إلى 22% بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أطاح بأكثر من 750 ألف عامل من وظائفهم، ليقترب إجمالي العاطلين عن العمل من المليون إسرائيلي، وفق معطيات رسمية.

ونقلت القناة الـ(13) الخاصة عن تقرير لمكتب التشغيل الإسرائيلي، أن أكثر من 32 ألف إسرائيلي، سجلوا أنفسهم كعاطلين عن العمل أمس السبت فقط.

وبحسب المصدر ذاته، بلغ عدد من خسروا وظائفهم بسبب فيروس كورونا منذ مطلع مارس/آذار الجاري 764 ألفا، معظمهم تم منحهم إجازات دون مرتب؛ ما يرفع العدد الكلي للعاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 922 ألفا.

ولم تتجاوز نسبة البطالة في إسرائيل قبل تفشي الفيروس 4%، لتقفز الآن إلى أكثر من 5 أضعاف وصولا إلى 22%.

وارتفعت معدلات البطالة في إسرائيل بعد إغلاق وتقليص أعمال وخدمات قطاعات عديدة، في إطار إجراءات حكومية للحد من تفشي كورونا، كالسياحة والفنادق والطيران والمطاعم والمقاهي وتسريح العاملين بها أو منحهم إجازات دون مرتب.

وقال مكتب التشغيل، اليوم الأحد، إنه يعمل على إسراع إجراءات حصول العاطلين الجدد على مخصصات بطالة، عبر نقل بياناتهم إلى مؤسسة التأمين الوطني (حكومية).

وتقدم إسرائيل مخصصات قد تصل إلى 6 آلاف شيكل (1670 دولارا أمريكيا) شهريا، لمن فقدوا أعمالهم نتيجة الإجراءات الحكومية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين إلى 3865.