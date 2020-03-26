أكثر من 3 ملايين في أسبوع.. ارتفاع صادم لأعداد العاطلين عن العمل في أمريكا

بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة مستوى قياسيا يزيد عن ثلاثة ملايين الأسبوع الماضي، إذ وضعت إجراءات صارمة لاحتواء جائحة فيروس كورونا البلاد في حالة توقف مفاجئة، مما أطلق العنان لموجة من تسريح العاملين من المرجح أنها وضعت نهاية لأطول ازدهار في التوظيف في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 3.28 مليون طلب في آخر أسبوع من مستوى معدل بلغ 282 ألف طلب في الأسبوع السابق، مما يطيح بالرقم القياسي المسجل سابقا عند 695 ألفا في 1982.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى مليون، لكن تقديراتهم تباينت لتصل إلى أربعة ملايين.