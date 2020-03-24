الحكومة الفرنسية تدعو العمال المتعطلين بسبب كورونا للعمل بالفلاحة

فوجئ الفرنسيون ببلاغ أصدره 3 وزراء ، يدعون المواطنين المتوقفين عن العمل للالتحاق اختياريا بالحقول ، لشغل وقتهم وتأمين قوتهم ، وكذا لإنقاذ موسم جني الثمار ، المهدد بسبب النقص الحاد في اليد العاملة.

حيث كانت فرنسا تلجأ إلى المغرب العربي لأداء العمل الموسمي في الحقول وجني الثمار ، لكن إغلاق الحدود بسبب كورونا حال دون تنقلهم هذا الموسم حسب وزير الفلاحة الفرنسي.

البلاغ الذي أصدره مساء اليوم الثلاثاء كل من ”برونو لو مير“ وزير الاقتصاد ، و ”مورييل بينيكو“ وزير العمل، و ”ديدييه غيوم“ وزير الفلاحة“، تضمن الرسالة التالية : ”ابقوا في منازلكم أو اذهبوا إلى الحقول“.

وأشار البلاغ أنه سيتم تجهيز دليل عملي حول الموضوع في نهاية الأسبوع الجاري، ويتم توزيعه على الشركات والمزارع لتقديم ”حلول عملية جدا لضمان العمل بكل أمان للإجراء“.

وكان وزير الفلاحة ”ديدييه غيوم“ قد وجه هذا النداء صباح الثلاثاء من خلال إذاعة BFMTV قائلا: ”أدعو النساء والرجال الذين لا يعملون اليوم، والجالسين في بيوتهم :كندل المطاعم وعاملات الاستقبال في الفنادق والحلاقين…، أقول لهم التحقوا بالجيش الكبير للفلاحة بفرنسا ، التحقوا بأولائك الذين سيمكنونا من التغذية بطريقة نظيفة وصحية“.

النداء فاجأ الفرنسيين ، خصوصا أنه جاء في اليوم الموالي لقرار الوزير الأول الفرنسي ”ادوارد فيليب“ بتشديد إجراءات الحظر الصحي،كما انتقد بعد المعارضين القرار ، ورأوا فيه دليلا على عدم انسجام الحكومة ، التي دعا جزء منها لعدم الخروج ، ودعا الجزء الآخر للخروج للعمل في الحقول.

لكن موقع ”لوباريزيان“ شرح أسباب اتخاذ الوزراء الثلاثة لقرار كهذا في ظروف الحظر الصحي ، استنادا إلى شهادة مقرب من وزير الفلاحة ، الذي أوضح أن موسم الجني قد حل بالنسبة لعدد من المنتجات الفلاحية كالفراولة و الباذنجان والفلفل و الطماطم ، وكذا أشجار الفواكه.

وأن أعمال الجني الموسمية كان يقوم بها عمال قادمون من شرق المغرب العربي ، لكن كل الحدود مغلقة حاليا بسبب فيروس كورونا ولا يمكنهم التنقل، مما يهدد الموسم الفلاحي بفرنسا.

وأكد الوزير نفسه هذا الموقف خلال كلمته صباح الثلاثاء ، قال:“يجب القيام بأعمال الحقول،ولذلك نحتاج لليد العاملة“،وأضاف :“نحتاج تكافلا وطنيا حتى يمكننا أن نأكل“.