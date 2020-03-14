صندوق النقد والبنك الدولي ينصحان الموظفين بالعمل من المنزل بسبب كورونا

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نصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموظفين في مكاتبهما في واشنطن يوم الجمعة بالعمل من المنزل بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا الجديد. وتشمل النصائح، وهي غير إلزامية، نحو 2000 موظف بمقر الصندوق وحوالي 16 ألف موظف في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن ومستشارين خارجيين. والمؤسسات المتجاورة مقرها في وسط واشنطن…