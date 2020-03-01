 تراجع حاد في الأسهم الخليجية بسبب تداعيات ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

تراجع حاد في الأسهم الخليجية بسبب تداعيات ”كورونا“

تراجع حاد في الأسهم الخليجية بسبب تداعيات ”كورونا“

المصدر: رويترز

سجلت الأسهم الخليجية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا.

ونزل المؤشر الرئيس في دبي 4.8 %، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أغسطس/ آب 2015، في حين هوى المؤشر الكويتي نحو 11 %، لتقرر البورصة تعليق التداولات لبقية اليوم.

وتأتي التراجعات عقب خسائر حادة لأسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة، عندما كانت بورصات منطقة الخليج مغلقة، لتفقد الأسواق العالمية أكثر من خمسة تريليونات دولار من قيمتها الأسبوع الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الكويت
بورصة الكويت
بورصة دبي
تاغ
تفشي كورونا
دبي
فيروس كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث