صندوق النقد الدولي: مصر بحاجة إلى ”موجة جديدة من الإصلاحات“

المصدر: أ ف ب

اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، الخميس، أن مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى ”موجة جديدة من الإصلاحات“ لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكدا أن مؤسسته مستعدة لدعمها.

وقال في مؤتمر صحفي: ”أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي“، مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد ”بكافة الطرق الممكنة“.

وذكر المتحدث بأن مصر كانت قد استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .

وقال إن ”البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري“، مشيرا إلى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.

وأضاف ”بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي“، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات.

وتابع: ”ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر“، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق المناسب ”أكثر لمصر مستقبلا“.

ومع تحسن الوضع الاقتصادي لمصر لا يزال ملايين الاشخاص يعيشون من أعمال هامشية من دون ضمانات اجتماعية.

وبحسب آخر أرقام مكتب الإحصاءات المصري فإن نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت عتبة الفقر.