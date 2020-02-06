الصين تخفض الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية إلى النصف

المصدر: أ ف ب

أعلنت الصين اليوم الخميس أنها ستخفض بمقدار النصف الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة اعتبارا من 14 شباط/فبراير، وذلك بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.

وسيطال الخفض رسوما بنسبة 5 و10 % فرضت على أكثر من 1700 سلعة في أيلول/سبتمبر، وفقا للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني.

وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 %، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا.

وتطبق الرسوم المشددة أيضا على سلع مثل مصابيح التنغستن المستخدمة لأغراض علمية وطبية وكذلك على بعض أنواع الطائرات.

ويهدف القرار إلى ”تشجيع التطوير الصحي والمستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية“ وفق بيان اللجنة.

وقعت الولايات المتحدة والصين في كانون الثاني/يناير اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين القادمتين.

ويأتي خفض الرسوم في وقت تواجه الصين نقصا في الموارد في حربها لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بأكثر من 560 شخصا.