 الجزائر تعين رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك – إرم نيوز‬‎

الجزائر تعين رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك

الجزائر تعين رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك

المصدر: رويترز

عينت الجزائر، اليوم الأربعاء، رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي.

ونص القرار على تعيين توفيق حكار، أحد كبار موظفي سوناطراك، خلفًا لكمال الدين شيخي الذي جرى تعيينه رئيسًا للشركة قبل بضعة أشهر.

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