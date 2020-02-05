الجزائر تعين رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك

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عينت الجزائر، اليوم الأربعاء، رئيسًا جديدًا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي. ونص القرار على تعيين توفيق حكار، أحد كبار موظفي سوناطراك، خلفًا لكمال الدين شيخي الذي جرى تعيينه رئيسًا للشركة قبل بضعة أشهر.