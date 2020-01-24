انخفاض كبير في التجارة بين إيران والصين في عام 2019

أعلنت هيئة الجمارك الصينية، اليوم الجمعة، عن انخفاض كبير في التجارة الثنائية مع إيران في عام 2019.

وذكرت الهيئة بحسب ما نقل عنها موقع إذاعة ”الغد“ التابع للمعارضة الإيرانية، أن صادرات إيران إلى الصين هبطت بأكثر من 36 % وبلغت 13 مليارا و434 مليون دولار العام الماضي، فيما هبطت صادرات الصين إلى إيران بنسبة 31 % وبلغت 9 مليارات و590 مليون دولار“.

ولا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران، لكن حصة إيران من إجمالي التجارة الخارجية للصين تبلغ نحو نصف بالمئة فقط.

وتشير إحصاءات الجمارك الصينية إلى أن إجمالي التجارة الخارجية للصين بلغ 4 تريليونات دولار و576 مليار دولار العام الماضي، 12% منها كانت تجارة مع الولايات المتحدة وحوالي 16% منها مع الاتحاد الأوروبي.

وتجارة الصين مع المنافسين الإقليميين لإيران لافتة للنظر، إذ تبلغ تجارة الصين مع المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاثة أضعاف تجارتها مع إيران، فيما تبلغ التجارة بين الصين والإمارات ضعف حجم التجارة الثنائية مع إيران.

وكانت الصين أكبر مستهلك للنفط في إيران في فترة ما قبل العقوبات وتتلقى الآن حوالي 250 ألف برميل من النفط يوميًا، لكن التقارير تشير إلى أن الكثير منها يستخدم فقط لسداد ديون إيران إلى شركتي سينوبك وسي إن بي سي، اللتين كانتا تعملان لتطوير مشاريع نفطية في آزادجان ويادوران جنوب غرب إيران.

وكان أحد أقطاب التجارة والأعمال في إيران ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ”أسدالله عسكر أولادي“ الذي توفي في سبتمبر الماضي، توقع قبل وفاته أن يبلغ مستوى التبادل التجاري بين إيران والصين نحو 37 مليار دولار.

وفي 4 سبتمبر 2018، أعلن السفير الصيني في طهران أن حجم العلاقات التجارية بين البلدين في النصف الأول من عام 2018 وصل إلى 19 مليارا و660 مليون دولار.