الحريري: حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله‎

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، يوم الأربعاء، إن ”حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله“.

جاء ذلك في حديث مع الصحفيين في بيت الوسط (مكان إقامة الحريري)، بعد لقاء جمع الحريري بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تزايد الانتقادات بحق البنك المركزي خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال الحريري: ”اطلعت على الأوضاع المالية والاقتصادية، والحاكم لديه حصانة، كل الناس يريدون لوم البنك المركزي على ما يحدث في البلد“.

وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز 1000 دولار شهريًا.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من الشهر ذاته.