مصر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 45.4 مليار دولار

ارتفع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري إلى 45.420 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعًا بلغ 66 مليون دولار عن الشهر السابق له، حسبما أعلن بيان البنك المركزي المصري الأحد.

وكان رصيد الاحتياطي النقدي المصري قد سجل ارتفاعًا في نوفمبر 2019 عن شهر أكتوبر السابق له، بقيمة 107 ملايين دولار مسجلاً 45.354 مليار دولار مقارنة بـ45.247 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

وتعزّز تلك الزيادة في الاحتياطي الأجنبي من قوة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفعت العملة المحلية مقابل الدولار منذ بداية 2019 من مستوى 17.87 للشراء إلى 16.07 جنيه بزيادة قدرها 10.07%.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي خلال الـ12 شهرا من عام 2019 إلى حوالي 3 مليارات دولار، حيث قفز الاحتياطي من 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 إلى 45.420 مليار دولار في ديسمبر 2019.

ويغطي الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر ما يقرب من 8 أشهر نظير الواردات السلعية للبلاد، حيث تستورد مصر بحوالي 55 مليار دولار سنويًا، ما يؤمن احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية نظرا لكون المتوسط العالمي يبلغ نحو 3 أشهر فقط.