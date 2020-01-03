تراجع الأسهم الأوروبية بعد مقتل سليماني

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تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قرب ذرى قياسية، اليوم الجمعة، مع اشتعال التوترات الجيوسياسية، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% في الساعة 0803 بتوقيت غرينتش، وهبطت جميع مؤشرات الدول الرئيسية أيضا. وقُتل قاسم سليماني، مهندس توسع النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في ضربة…