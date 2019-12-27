تفاؤل التجارة يدعم الدولار ويدفع عملة أستراليا للارتفاع

اقترب الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني، بينما صعد الدولار الأسترالي لأقوى مستوياته، منذ يوليو/ تموز، بدعم من انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقلص التفاؤل المحيط بآفاق اتفاق ”المرحلة واحد“ التجاري، الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين، لكن في ظل أجواء العطلة التي تخيم على أسواق العملات العالمية بعد عيد الميلاد (الأربعاء)، فإن نشاط التداول بصفة عامة كان فاترا في معظمه.

وقالت بكين، الأربعاء، إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحضر مع نظيره الصيني شي جين بينغ حفلا لتوقيع الاتفاق.

وأثناء الليل، ارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية التي تُعتبر ملاذا آمنا إلى 109.68 ين، وهو أعلى مستوى في أسبوع ولا يبعد كثيرا عن مستوى 109.73 ين وهو مستوى الذروة الذي بلغته العملة الأمريكية في أواخر مايو/ أيار، وسجلته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي أواخر التعاملات الآسيوية، بلغ الدولار 109.50 ين منخفضا 0.1% خلال الجلسة.

وصعد الدولار الأسترالي شديد التأثر بالتجارة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.6956 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

وسجل اليورو مقابل العملة الأمريكية في أحدث تعاملات 1.1118 دولار، ليرتفع 0.2% خلال الجلسة.

وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم، إذ يتعرض لضغوط جراء طلب الشركات على الدولار وتكهنات بخفض محتمل لمتطلبات احتياطيات البنوك قبيل العام الجديد.

وتراجع اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية 0.1%، ليجري تداوله عند 6.9967 يوان للدولار.

وفي أنحاء أخرى، جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2993 دولار، بارتفاع طفيف عن المستويات التي سجلها قبل عطلة عيد الميلاد، لكن العملة البريطانية تظل أقل كثيرا من ذروة بلغتها في 13 ديسمبر/ كانون الأول، عند 1.3514 دولار.