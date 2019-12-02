ترامب: سنعيد فرض رسوم على واردات المعادن من البرازيل والأرجنتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه سيعيد على الفور فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين، وهو ما حفز أحد نظرائه على الأقل بالتعهد لإجراء محادثات معه.

ونزلت أسهم الأسواق الناشئة والعملة المكسيكية البيزو الشديدة التأثر بالتجارة لأدنى مستوى أثناء الجلسة، بعد تعليقات ترامب على تويتر التي لم تتضمن أي تفاصيل أخرى بشأن الإجراء التجاري المزمع.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى مسؤولين بمكتب الممثل التجاري الأمريكي للحصول على تعقيب.

وكتب ترامب في تغريدة: ”تُجري البرازيل والأرجنتين خفضًا ضخمًا في قيمة عملتيهما، وهذا ليس بالأمر الجيد لمزارعينا. ولذا، وبشكل فعال فوري، سأُعيد الرسوم على جميع الصلب والألمونيوم القادم إلى الولايات المتحدة من هاتين الدولتين“.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وهو أحد المعجبين بترامب ويسعى لعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، إنه سيتحدث مباشرة مع الرئيس الأمريكي، وسيناقش معه أيضًا تعليقاته مع وزير الاقتصاد البرازيلي.

وحث ترامب أيضًا، اليوم الإثنين، الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على منع الدول من تحقيق ميزات اقتصادية من خلال خفض قيمة عملاتها.