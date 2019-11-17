مصر.. 25.8 % انخفاض العجز التجاري في أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض نسبة العجز في الميزان التجاري لمصر، خلال شهر أغسطس/آب من العام الجاري، بنسبة 25.8%.

وبلغت قيمة العجز وفق بيان صادر عن الجهاز، 3.51 مليار دولار، خلال شهر أغسطس 2019، مقابل 4.73 مليار دولار للشهر نفسه مـن العام الماضي.

وأشار البيان، إلى انخفاض قيمـــة الصادرات بنسبة 3.0 ٪، حيـث بلغـت 1.97 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019، مقابل 2.03 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: بتـرول خام بنسبة 18.3٪، أسمدة بنسبة 21.0٪، منتجات البترول بنسبة 49.8٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.8 ٪.

كما انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 19.0٪، إذ بلغـت 5.48 مليار دولار، خـلال شهر أغسطس 2019، مقابل 6.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويعود ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 33.3 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 18.8 %، لدائن بأشكالها الأولية (بلاستيك) بنسبة 17.3٪، قمح بنسبة 2.9 ٪.