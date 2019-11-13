الجدعان: 12.5 مليار دولار إيرادات السعودية من ”القيمة المضافة“‎

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن ”إيرادات ضريبة القيمة المضافة في البلاد، بلغت 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) خلال العام الأول لتطبيقها“.

وأضاف الجدعان، خلال المؤتمر الأول للزكاة والضريبة نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل في البلاد، أن ”نسبة الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة، تجاوزت توقعات الهيئة التي كانت 60 إلى 70 بالمئة، لتصل إلى 90 بالمئة“.

وبدأت السعودية مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.

وذكر خبراء صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر سبتمبر/أيلول الماضي، أنه على الحكومة السعودية النظر في رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10 بالمئة بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي.