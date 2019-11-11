مصر.. ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.7% في أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.7 % في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ 2.6 % في سبتمبر/أيلول الماضي .

وقال بيان صادر عن البنك المركزي، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي الشهري سجل معدلًا موجبًا بلغ 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل معدل سالب بلغ 2.3% في سبتمبر السابق له، ومعدل موجب بلغ 1% في أكتوبر 2018.

وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن منذ يومين عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ 2.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، إذ سجل حينها 17.5%.

ويسعى البنك المركزي المصري إلى أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 9% بزيادة أو انخفاض 3% في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وخفّض المركزي المصري أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2019، في شهور فبراير/شباط ، وأغسطس/آب ، وسبتمبر/أيلول بإجمالي 3.5 %.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي شهد خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33 %.

ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.