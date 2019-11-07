جنوب أفريقيا تتوقع تشغيل مصفاة بشراكة سعودية بحلول 2028‎

ذكر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الطاقة المركزي بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن الصندوق الداخل في شراكة مع أرامكو السعودية، يتوقع بدء عمل مصفاة للنفط الخام مزمعة، طاقتها 300 ألف برميل يوميًا، بحلول 2028، لتصبح الأكبر في المنطقة.

وقال ”خولي زونو“، إن العمل في المشروع ما زال في مراحله المبكرة، لكن المؤشرات تُظهر أن تكلفته ستكون في نطاق عشرة مليارات دولار، مضيفًا أن التكلفة تستثني تطوير مجمع بتروكيماويات ذي صلة في ريتشاردز باي.

وكان وزير الطاقة السعودي السابق خالد الفالح كشف عن المشروع، في يناير كانون الثاني، قبل إطلاق خطط لأرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، لإدراج أسهمها.

وقال زونو على هامش مؤتمر للنفط والغاز في كيب تاون: ”نشعر بالثقة أن لدينا مشروعًا قويًا جدًا لجذب الاستثمار والتمويل من المصرفيين“.

وأضاف: ”المصفاة لن ترفع الطاقة الإنتاجية لجنوب أفريقيا فحسب، بل للمنطقة، وستُمول بمزيج من الدين والأسهم، ونتطلع لأن تعمل المصفاة بحلول 2027-2028“.

وسَتُستكمل دراسة ما قبل الجدوى في الأشهر القليلة القادمة، وبعدها ستؤكد المزيد من دراسات الجدوى التفصيلية التصميم وتقديرات التكلفة الرأسمالية، ويليها عقد الهندسة والتصميم النهائي.

وستقلص المصفاة الجديدة الحاجة لاستيراد المنتجات المكررة وتعزز هيمنة السعودية على قطاع النفط بجنوب أفريقيا. وتورد المملكة بالفعل نحو 40 % من النفط الخام المستهلك في جنوب أفريقيا.