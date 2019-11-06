جونسون يحث ترامب على رفع الرسوم عن السلع البريطانية

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم عن السلع البريطانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء الثلاثاء.

كما دعا جونسون الرئيس الأمريكي إلى عدم فرض رسوم على صادرات السيارات، وذلك قبيل قرار مرتقب بشأن فرض رسوم إضافية.

وفي سياق آخر أعرب جونسون، كذلك عن ترحيبه بالعملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم ”داعش“ الإرهابي، خلال الاتصال الهاتفي الذي تناول فيه الطرفان عددًا من المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وشددا على أهمية الحرب ضد تنظيم ”داعش“، وفق البيان الذي أشار إلى أن جونسون ”ينتظر بفارغ الصبر القمة المقبلة لزعماء حلف شمال الأطلسي(ناتو). واتفق الزعيمان خلال الاتصال على ضرورة تشارك الدول الأعضاء بالناتو الأعباء حتى يتسنى للحلف الاستعداد للتهديدات المستقبلية“.