الغرف التجارية بمصر: زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى الضعف

أكد أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، الدكتور علاء عز، ارتفاع نصيب الفرد في مصر من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، إلى 45 ألف جنيه، مقابل 26 ألفا و500 جنيه العام المالي الماضي.

وأضاف عز، خلال لقائه ببرنامج ”صالة التحرير“، المذاع على فضائية ”صدى البلد“، أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 950 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، في حين وصل العام الحالي لـ 1.2 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن المواطن المصري البسيط سيشعر بتحسن كبير في أحواله المعيشية خلال القريب العاجل، وسيلاحظ المواطن هذا التحسن مع زيادة معدل النمو، وتحسن مؤشرات الاقتصاد.

ولفت إلى أن النزول بسعر الفائدة قرار من البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم، حيث إن هناك تكاملا بين السياسات النقدية والمالية بين الحكومة والبنك المركزي، متوقعا خفض سعر الفائدة الفترة المقبلة لجذب الاستثمار.

ونوّه أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، إلى أن الدولة أنجزت في قطاع إنشاء الشركات والحصول على كهرباء بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن توسع الحكومة الإلكترونية في كافة نواحي الحياة سواء للمواطن أو القطاع الخاص سيوفر جهود كبيرة.