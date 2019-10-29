محمد بن راشد: الميزانية الاتحادية للإمارات في 2020 بلغت 61 مليار درهم دون عجز

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت في اجتماعها اليوم الثلاثاء، الميزانية الاتحادية للإمارات لعام 2020 والتي بلغت 61 مليار درهم ومن دون عجز.

وقال حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن ”ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثها للشؤون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية“.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد للعام ٢٠٢٠ بإجمالي ٦١ مليار درهم وبدون عجز. ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشئون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.. ٢٠٢٠ سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة.. pic.twitter.com/wzd2vjBgbt — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 29, 2019

وشدد محمد بن راشد على أن ”العام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة“.

وبحسب وزارة المالية الإماراتية، فقد بلغ حجم الميزانية الاتحادية في عام 2019، 60.3 مليار درهم، ولم تتضمن عجزًا أيضًا.