في اليوم الثاني للهجمات.. مسيرات أوكرانية تدمر مصافي نفط روسية
استهدفت أوكرانيا اليوم الأربعاء، مصافي نفط روسية في ثاني يوم من الهجمات العنيفة بطائرات مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة روسنفت، فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.
وتستخدم كل من روسيا وأوكرانيا وفقا لوكالة "رويترز" الطائرات المسيرة لقصف البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية ومناطق تركيز القوات في حربهما المستمرة منذ أكثر من عامين، مع تكثيف كييف هجماتها على مصافي التكرير ومنشآت الطاقة الروسية في الأشهر القليلة الماضية.
وقال مسؤولون روس، إنه غداة إلحاق أضرار بالغة بمصفاة تابعة لشركة لوك أويل في نيجني نوفجورود، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصافي التكرير في منطقتي روستوف وريازان.
وقال بافيل مالكوف، حاكم منطقة ريازان التي تقع على بعد 180 كيلومترا من موسكو، إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مصفاة روسنفت، سابع أكبر مصفاة في روسيا، وإن هناك تقارير أولية تفيد بوقوع إصابات.
وقال في تحديث لاحق إنه جرى إخماد الحريق.
وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن المصفاة اضطرت إلى إغلاق وحدتين رئيسيتين لتكرير النفط.
وقال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف، إنه لم تقع إصابات في المنطقة لكن مصفاة نوفوشاختينسك اضطرت إلى وقف العمليات ويجري تقييم الأضرار.
وقال مصدر أوكراني لرويترز، إن جهاز الأمن الأوكراني هو المسؤول عن شن الهجمات بالطائرات المسيرة. وقال المصدر "ننفذ بشكل منهجي إستراتيجية مفصلة ومحسوبة لتقليص إمكانات روسيا الاقتصادية".
وأضاف أن قوات الدفاع الأوكرانية نفذت أيضا هجمات بطائرات مسيرة الليلة الماضية على قاعدة جوية روسية في بوتورلينوفكا ومطار عسكري في منطقة فورونيج.
ومن المحتمل أن يتسبب قصف مصافي النفط، وهي مصدر رئيسي للدخل الروسي، إلى خفض إنتاج البلاد من البنزين والديزل وزيادة الأسعار، كما فرضت روسيا حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين في الأول من مارس/ آذار.
واتهم بوتين، في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، كييف بمحاولات عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 و17 مارس آذار من خلال هجماتها.
وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم إسقاط حوالي 60 طائرة مسيرة فوق الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية في غضون عدة ساعات فقط.
وقالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، إن أربع طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة ريازان في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى اندلاع حريق على مساحة 175 مترا مربعا.
وأظهرت لقطات مصورة لم يتم التحقق منها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق ألسنة اللهب في مصفاة ريازان، التي تكرر حوالي 12.7 مليون طن من النفط سنويا، أو 4.6% من إجمالي الإنتاج الروسي، وفقا لمصادر في القطاع.
وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينجراد، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أثناء اقترابها من مصفاة كيريشي، ثاني أكبر مصفاة في روسيا والتي تقع في شمال البلاد. وأضاف أن عمل المصفاة لم يتأثر.