في اليوم الثاني للهجمات.. مسيرات أوكرانية تدمر مصافي نفط روسية

استهدفت أوكرانيا اليوم الأربعاء، مصافي نفط روسية في ثاني يوم من الهجمات العنيفة بطائرات مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة روسنفت، فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.

وتستخدم كل من روسيا وأوكرانيا وفقا لوكالة "رويترز" الطائرات المسيرة لقصف البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية ومناطق تركيز القوات في حربهما المستمرة منذ أكثر من عامين، مع تكثيف كييف هجماتها على مصافي التكرير ومنشآت الطاقة الروسية في الأشهر القليلة الماضية.

وقال مسؤولون روس، إنه غداة إلحاق أضرار بالغة بمصفاة تابعة لشركة لوك أويل في نيجني نوفجورود، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصافي التكرير في منطقتي روستوف وريازان.

وقال بافيل مالكوف، حاكم منطقة ريازان التي تقع على بعد 180 كيلومترا من موسكو، إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مصفاة روسنفت، سابع أكبر مصفاة في روسيا، وإن هناك تقارير أولية تفيد بوقوع إصابات.

وقال في تحديث لاحق إنه جرى إخماد الحريق.

وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن المصفاة اضطرت إلى إغلاق وحدتين رئيسيتين لتكرير النفط.

وقال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف، إنه لم تقع إصابات في المنطقة لكن مصفاة نوفوشاختينسك اضطرت إلى وقف العمليات ويجري تقييم الأضرار.