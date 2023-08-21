أوكرانيا تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع شركات تأمين لتغطية سفن الحبوب

أفادت تقارير دولية، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا تقترب من إبرام اتفاق مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان أن أوكرانيا تضع اللمسات الأخيرة على خطة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تسافر من وإلى موانئها على البحر الأسود.

وقال جريبان للصحيفة إنه يجري إعداد الصفقة في الوقت الراهن، مضيفا أنها تُناقَش باستمرار "بين الوزارات المعنية وكذلك البنوك المحلية ومجموعات التأمين الدولية بما في ذلك لويدز في لندن.