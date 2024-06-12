تباين أداء "وول ستريت" عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم‎

ارتفع المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" عند الإغلاق، الثلاثاء، بدعم من مكاسب حادة حققها سهم "أبل"، وفق "رويترز".

يأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون أيضاً بيانات أسعار المستهلكين ونتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وقفز سهم "أبل" 7.2% بعد أن كشفت، الاثنين، عن دمج ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في أجهزتها.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ربح 15.02 نقطة، أي 0.28%، ليغلق عند 5375.81 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" 151.32 نقطة، أي 0.88%، إلى 17343.84 نقطة.

أما المؤشر "داو جونز الصناعي" فانخفض 117.47 نقطة، أي 0.30%، إلى 38750.57 نقطة.