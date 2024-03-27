أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتزامن ذلك، مع مؤشرات أيضا على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار 74 سنتا أو 0.9% إلى 85.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو أيار غدا الخميس، وتراجع عقد يونيو/حزيران الأكثر تداولا 68 سنتا أو 0.8% إلى 84.95 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو/أيار بمقدار 64 سنتا أو 0.8% ليصل إلى 80.98 دولار.

وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الأسبوع الماضي وظلت أعلى بنحو 3% من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس/آذار.

وقال جون رونغ يب محلل إستراتيجية السوق في آي.جي في سنغافورة، إن "الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية، والتوقعات بشأن احتمال عدم إقدام تحالف أوبك+ على تغيير سياسة الإنتاج الأسبوع المقبل أديا إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط في جلسة اليوم".