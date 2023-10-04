اتفاقية بثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر في مصر

وقعت مصر وشركة سي2 إكس التابعة لميرسك اتفاقية إطارية جديدة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار، لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا لبيان صدر، اليوم الأربعاء.

وتعاونت شركة ميرسك، وهي شركة شحن وخدمات لوجستية دنماركية، في أيلول/ سبتمبر مع مالك حصة الأغلبية فيها لتأسيس سي2 إكس كشركة جديدة لمتابعة مشاريع ضخمة للميثانول الأخضر بالقرب من قناة السويس في مصر وميناء هويلفا في إسبانيا، وكذلك في عدة مواقع أخرى.