الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعة باستمرار التوترات في الشرق الأوسط، والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة، وفق وكالة "رويترز".
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318.80 دولار للأوقية.
وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، "سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط، وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، فسيرتفع الذهب".
وتضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أمس الأحد، على ما يبدو، في ظل إصرار حركة حماس على مطلبها الخاص بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفي الوقت نفسه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك.
وقال يب جون رونج المحلل الإستراتيجي لأداء السوق في آي.جي، إن "البيانات الأمريكية الضعيفة توفر المزيد من المرونة في السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة"؛ ما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب.
وأظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان؛ ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 67% خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول. وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، يوم الجمعة، إن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة يعد "حاسما" لجهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحقيق استقرار الأسعار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7% إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 946.58 دولار.