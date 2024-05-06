الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعة باستمرار التوترات في الشرق الأوسط، والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة، وفق وكالة "رويترز".



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318.80 دولار للأوقية.



وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، "سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط، وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، فسيرتفع الذهب".



وتضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أمس الأحد، على ما يبدو، في ظل إصرار حركة حماس على مطلبها الخاص بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفي الوقت نفسه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك.