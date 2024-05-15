كازاخستان تثير نقاشاً شائكاً بشأن حصص إنتاج "أوبك+" لعام 2025‎

أثارت كازاخستان، الثلاثاء، نقاشاً شائكاً بشأن حصص الإنتاج المقررة من تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروف باسم "أوبك+".

وقالت إنه ينبغي السماح لها بإنتاج المزيد من النفط في 2025 عندما تنتهي صلاحية جميع قرارات خفض الإنتاج الحالية التي وافق عليها التحالف.

وبحسب "رويترز"، تأتي تعليقات كازاخستان التي أوردتها وكالة "إنترفاكس" بينما تستعد "أوبك+" لعقد اجتماع في الأول من يونيو/حزيران.

ووجهت "أوبك+" بمراجعة قدرات إنتاج النفط لدى الدول الأعضاء لتحديد مستويات الإنتاج المرجعية للعام المقبل. ومن المقرر إتمام المراجعة بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وكلفت "أوبك+" 3 شركات، هي "آي.إتش.إس" و"ريستاد إنرجي" إضافة إلى "وود ماكنزي"، بتقييم طاقات الإنتاج لدى جميع الأعضاء لاستخدامها في مستويات الإنتاج المرجعية، وهي البيانات التي يتحدد بناء عليها خفض الإنتاج أو زيادته، بداية من 2025.

وقالت مصادر في "أوبك+" إن طلب كازاخستان لن يُطرح في اجتماع الأول من يونيو/ حزيران، ويعني ذلك أن اجتماع الشهر المقبل سيسمح للمجموعة باتخاذ قرار حول سياسة الإنتاج لبقية العام على نحو أيسر.

لكن ذلك يعني أيضاً أن الاجتماع لن يمنح السوق إشارات عن سياسة الإنتاج للعام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرارات الخفض الحالية.

وذكرت وزارة الطاقة في كازاخستان تعليقاً على ما أوردته "إنترفاكس" أنها لم تطلب زيادة حصتها من إنتاج النفط خلال العام المقبل.

وتقلصت طاقة روسيا الإنتاجية جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها من الغرب.