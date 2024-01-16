النفط يرتفع إثر تصاعد صراع الشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيداً عن البحر الأحمر بعد هجمات شنتها ميليشيا الحوثي اليمنية في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو نحو 0.2% إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش. وأغلق الخام منخفضا 14 سنتاً يوم الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.2% إلى 72.52 دولاراً للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقال مسؤول من ميليشيا الحوثي اليمنية يوم الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الميليشيا بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيداً عن جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

وارتفعت أسعار النفط 2% الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقاً لمحللين.