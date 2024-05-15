بنك كندي يخفض حصة إحدى وحداته في شركة أسلحة إسرائيلية‎

أظهرت وثائق أن وحدة إدارة الأصول في بنك "نوفاسكوشيا" الكندي خفضت حصتها إلى النصف تقريباً في شركة تصنيع الأسلحة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية.

جاء ذلك التخفيض في الربع المنتهي في مارس/ آذار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق "رويترز".

وواجهت وحدة إدارة الأصول "1832 أسيت مانجمنت" احتجاجات تطالبها بخفض استثماراتها في الشركة الإسرائيلية وسط الحرب في غزة.

وأظهرت وثائق قدمتها الوحدة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها كانت تملك 1.13 مليون سهم في إلبيت بقيمة 237.6 مليون دولار في نهاية يوم 31 مارس/ آذار.

وتشير حسابات "رويترز" إلى أن تلك الحصة تمثل 2.5% من أسهم "إلبيت" القائمة.

وفي نهاية 2023، كان لدى "1832 أسيت مانجمنت" 4.2% من أسهم "إلبيت" القائمة بقيمة 402.1 مليون دولار؛ ما جعلها ضمن أكبر 5 مساهمين.

وكانت الوحدة الكندية تملك أكثر من 2.2 مليون سهم في "إلبيت" في نهاية مارس/ آذار 2023.

وهوت أسهم "إلبيت" بنحو 4% منذ بداية العام. وقالت الشركة في مارس/ آذار إنها تتوقع أن تتلقى إيرادات هذا العام دعماً من مبيعات الذخيرة لإسرائيل في حربها على حركة حماس.

وأثارت استثمارات وحدة إدارة الأصول في شركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية احتجاجات في فروع نوفاسكوشيا في تورونتو.

وعطّل المتظاهرون حفل "جائزة جيلر" المرموقة في كندا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي جائزة يرعاها البنك.