بريطانيا تتجه بهدوء نحو مصير أسوأ من الإفلاس

يقود الإنفاق والديون غير المستدامة في بريطانيا البلاد إلى مصير أسوأ من الإفلاس، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".

وهذه الديوان بدأت بـ 30% مقارنة مع الناتج الإجمالي مع بداية الألفية الحالية، واستمرت في الصعود لتصل 100% حاليًا.

وكانت الأزمة المالية والإغلاقات بفعل "كوفيد"19، والحرب الروسية الأوكرانية، تسببت بوصول مدفوعات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الثمانينات.

كما بلغ العبء الضريبي أعلى مستوياته بعد الحرب، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على جمع المزيد من الإيرادات، على حد وصف الصحيفة.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك بقي الطلب على الإنفاق في تصاعد مستمر. فعلى سبيل المثال تشير التقديرات بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحتاج ما بين 800 ألف إلى 900 ألف موظف إضافي لتلبية الطلب المتزايد من السكان المسنين خلال الأعوام العشرة المقبلة. وبالتالي الحاجة إلى زيادة موازنة الهيئة بنسبة تصل إلى 70%.

ويضاف إلى ذلك النمو المتوقع في نفقات قطاعات: الرعاية الاجتماعية، والجيش، والبنية التحتية، ومعاشات التقاعد، والصناعات الخضراء، لتحقيق رؤى الحكومة للوصول إلى نسبة عوادم صفرية.

وتابعت الصحيفة أن "أصل المشكلة يكمن في سياسة الحكومات التي تعتبر الديون أمرًا طبيعيًا، وجُل ما يفعلونه هو ترحيل الديون بدلًا من سدادها".