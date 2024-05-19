الجمارك الليبية تحسم الجدل بشأن تهريب 26 طنا من الذهب

نفت مصلحة الجمارك الليبية تهريب نحو 26 طنا من الذهب إلى الخارج، بعد نحو أسبوع من قرار النائب العام حبس مسؤولين في المصلحة بتهمة التورط في واقعة تهريب الذهب.

وقالت المصلحة في بيان مرئي نشرته على موقعها بـ"الفيسبوك" صباح اليوم الأحد، إن ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد.