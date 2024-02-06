الدولار قرب ذروته في 3 أشهر وارتفاع الدولار الأسترالي

استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، في ظل تضاؤل التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام، بينما ارتفع الدولار الأسترالي، بعدما قال البنك المركزي، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاما عند 4.35 بالمئة، كما كان متوقعا خلال اجتماعه في فبراير، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وعدل المستثمرون الرهانات على أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أغسطس بدلا من يونيو، مع توقع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أيضا، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من هذا العام.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.6505 دولار أمريكي بعد القرار، وذلك بعدما لامس أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 0.6469 دولار أمريكي أمس الاثنين.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.60665 دولار أمريكي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، 104.38 نقطة بعدما لامس 104.60 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر. وارتفع المؤشر ثلاثة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، بعد انخفاضه اثنين في المئة في 2023.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع التوظيف؛ ما يشير إلى بداية قوية لهذا العام للاقتصاد، ويأتي بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي.