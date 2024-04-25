"ستاندرد آند بورز" يصعد بدفعة من ارتفاع عائدات السندات ونتائج الشركات

أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع في تداولات متقلبة، الأربعاء، مع تأثر المستثمرين بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط نتائج إيجابية من الشركات خاصة عمالقة التكنولوجيا.

وبحسب رويترز ساعد طرح لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بقيمة غير مسبوقة بلغت 70 مليار دولار، الأربعاء، على دفع عائدات السندات إلى الارتفاع وأثر ذلك على الأسهم.

وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 4.6459%

ووفقا لبيانات أولية، سجل "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعاً بلغ 1.13 نقطة، أي 0.02%، ليغلق عند 5071.68 نقطة.

وربح مؤشر "ناسداك المجمع" 16.63 نقطة أي 0.11% إلى 15712.75 نقطة. وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" 41.36 نقطة، أو 0.11% إلى 38462.33 نقطة.