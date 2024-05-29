"ستاندرد آند بورز" يصعد والمؤشر "ناسداك" يتجاوز 17 ألف نقطة

تجاوز المؤشر "ناسداك المجمع"، حاجز 17 ألف نقطة، لأول مرة، على الإطلاق اليوم الثلاثاء مدفوعاً بمكاسب شركة "إنفيديا".

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع طفيف في حين أغلق المؤشر "داو جونز الصناعي" على انخفاض ضئيل في ظل صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ووفقاً لبيانات أولية، صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 2.49 نقطة، أو 0.05%، إلى 5307.21 نقطة عند الإغلاق.

وتقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 101.71 نقطة، أو 0.60%، إلى 17022.50 نقطة.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" 214.30 نقطة، أو 0.55%، إلى 38855.29 نقطة.