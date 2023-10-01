البورصة السعودية تنخفض إثر تراجع النفط والمصرية تواصل خسائرها

واستقرت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية بمنطقة الخليج، على انخفاض واحد بالمئة، يوم الجمعة، لمخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تلجأ المملكة إلى أسواق الدين الدولية لتمويل عجز متوقع في الميزانية في 2023-2024، على خلفية انخفاض أسعار النفط وتخفيضاتها الممتدة لإنتاج النفط.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.4 بالمئة، بفعل انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، واحدًا بالمئة.

وعلقت بورصة قطر، التداول مؤقتا لإصلاح عطل فني في نظام حساب مؤشر السوق عند الساعة 9:24 صباحا (0624 بتوقيت جرينتش).

وبعد إصلاح الخلل، استؤنفت جلسة ما قبل الفتح في الساعة 10:15 صباحًا، واستمرت لمدة 15 دقيقة، قبل أن يستمر التداول من الساعة 10:30 صباحًا حتى نهاية الجلسة.

وخارج منطقة الخليج، أُغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على انخفاض 0.6 بالمئة، مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي هوى 7.2 بالمئة.