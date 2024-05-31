النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية ووسط استيعاب المستثمرين لتصريحات من مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو ما يعادل 0.15% ليجري تداولها عند 81.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.22% إلى 77.74 دولار.

وقالت لوري لوجان رئيسة البنك المركزي الأمريكي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاحتمالات الصعودية للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية.

وحذرت من أن المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرناً وأن يُبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.

وأضافت في فعالية: "من المهم حقا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية... وأعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقاً في خفض أسعار الفائدة".

في غضون ذلك، ذكرت "إدارة معلومات الطاقة"، الخميس، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو/ أيار، مقارنة مع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بسحب قدره 1.9 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة "يوم الذكرى" التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل. ​

وفي شأن آخر، يعمل تحالف "أوبك+" على اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم يوم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على مناقشات "أوبك+"، الخميس.

ويقدَر الخفض الحالي في إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم "أوبك+"، بنحو 5.86 مليون برميل يومياً أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.