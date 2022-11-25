مباحثات هندية إماراتية لبحث آفاق التبادل التجاري بالروبية والدرهم

قال سنجاي سودهير سفير الهند لدى الإمارات اليوم الجمعة إن البنكين المركزيين في البلدين يتناقشان بشأن آلية محتملة للتبادل التجاري بالعملتين المحليتين.

وقال سودهير للصحفيين في نيودلهي إن التجارة بالروبية والدرهم ستساعد في تقليل تكاليف الصفقات، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعزيز التجارة بموجب اتفاق للتجارة الحرة.

ووقعت الهند هذا العام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات لمساعدة المصدرين الهنود على الاستفادة من الإمارات، التي تمثل مركزا تجاريا، لتعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق في أفريقيا وأوروبا.