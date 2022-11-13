السعودية.. صندوق الاستثمارات يبيع 12 مليون سهم من حصته في "تداول القابضة"

أتم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة "تداول" أو بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع "الطرح".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أعلن الصندوق عن بيع 12.000.000 سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأس مال الشركة، وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي، وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة الخليج.

وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72,000,000 سهم أو 60% من رأس مال الشركة.

ووفق الوكالة، قال مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري: "تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، الذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي".

وبين أن عملية البيع شهدت اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشرًا على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية.

ويعكس نجاح عملية الطرح الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي، كما تسهم الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودية بشكل عام.