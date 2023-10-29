ألمانيا تطرقُ باب نيجيريا لتعويض النقص في الغاز الطبيعي

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، العمل لأجل الحصول على واردات الغاز الطبيعي من نيجيريا خلال زيارته التي بدأت، اليوم الأحد، إلى المنطقة.

وقال شولتس خلال مقابلة مع صحيفة "ذا بانش" النيجيرية، إن الدولة الأفريقية تمتلك أكبر احتياطي للغاز في القارة، مشيرًا إلى مصلحة للشركات الألمانية في توريد الغاز منها والتعاون مع شركاتها.

وأضاف أن "بلاده تعوّل أيضًا على مبادرات مشتركة من أجل المضي قُدمًا في إنتاج الهيدروجين بوصفه مصدرًا للطاقة في المستقبل".

وتحاول ألمانيا معالجة صداع نقص إمدادات الطاقة الذي ترتب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال تنويع مصادر الطاقة.

وتمثل زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس، نهاية هذا الأسبوع، إلى نيجيريا ودول أفريقية أخرى سعيًا ألمانيا إلى طرق الباب الأفريقي لتعويض ذلك النقص.

جدير بالذكر أن ألمانيا تحصل على النفط بشكل كبير من نيجيريا، ولكن لم تحصل، حتى الآن، على غاز طبيعي من هناك.

يُشارُ إلى أن موضوع الإمداد بالغاز كان يمثل محورًا بارزًا في زيارة شولتس إلى أفريقيا العام الماضي.

ويندرجُ ذلك في محاولات أوروبية حثيثة من أجل تعويض النقص في الغاز الطبيعي، منذ أعلنت روسيا وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في أغسطس من العام الماضي، على خلفية الحرب الأوكرانية.