مصر تخفض سعر الغاز الطبيعي المستخدم للمصانع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة.

وقال مدبولي، إن ذلك يأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأضاف رئيس الوزراء، في بيان، أن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ والتي جاءت بالانخفاض، بحيث يكون السعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألمونيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، يبلغ 4.5 دولار ونحو 7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والسيراميك.

في حين كانت الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب، تحصل على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت.

يذكر أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.